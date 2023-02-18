В Орле украли больше половины стоимости ремонта дворов

Контракт был заключен на 2,1 млн рублей — похищено 1,4 млн.

В суд направлено уголовное дело о превышении полномочий и хищении при благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов по улице Салтыкова — Щедрина, сообщает прокуратура Орловской области. В январе 2021 МКУ «УКС Орла» заключило контракт с ООО «Каскад».

«Подрядчиком заказчику предоставлены акты о выполненных работах, содержащие заведомо ложные сведения об их фактической стоимости, с завышением цены в общей сумме более 1,4 млн рублей», — указано в релизе надзорного органа.

Представитель УКС, являясь пособником, умышленно не осуществил технический контроль качества выполненных работ, сообщили в прокуратуре.

На сайте «Госзакупки» указано, что ремонтировалась территория у домов № 14а, № 12/16. Цена контракта — 2 125 998 рублей 26 копеек. Подрядчику направлялись претензии за срыв сроков и ненадлежащее качество исполнения. Самое крупное начисление – 41,6 тысячи рублей.

По данным kartoteka.ru, директор и учредитель ООО «Каскад» — Саргсян Седрак Гарникович.

ИА «Орелград»