В Орле за сутки поймали пятерых магазинных воров

Правонарушителей по тревожным вызовам задержали силовики.



Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, сотрудники этого ведомства во время круглосуточного патрулирования маршрутов Заводского, Северного и Железнодорожного районов областного центра пресекли противоправные действия сразу пятерых граждан. Во всех случаях силовики оперативно реагировали на сигналы «тревожных кнопок». На помощь их звали работники торговых предприятий, расположенных в Орле на улицах Толстого, Паровозной и Блынского, а также на Московском и Кромском шоссе.

«Поводом для вызова наряда силовиков стало хищение дорогостоящих продуктов питания, в том числе деликатесной гастрономической продукции, алкогольных напитков, бытовой химии, — уточнили в Росгвардии. — Уроженцы Орла и Шаблыкинского района в возрасте от 23 до 70 лет не оплатили товары на кассе и были задержаны стражами правопорядка. Нарушителей административного и уголовного законодательства росгвардейцы передали коллегам из регионального УМВД для дальнейшего разбирательства».

К слову, чуть ранее пресс-служба УМВД сообщила о похожем случае, который произошел на днях в Железнодорожном районе областного центра. В вечернее время в дежурную часть обратились работники супермаркета, которые сообщили о хищении продуктов питания на общую сумму более 3000 рублей. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, а также сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Полицейские опросили работников торговой точки, а также изучили записи с камер видеонаблюдения.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции при содействии Росгвардии по горячим следам установили подозреваемых – двоих орловцев 1995 и 1999 годов рождения, — отметили в пресс-службе УМВД. — Оперативники выяснили, что данные граждане воспользовались тем, что за их действиями никто не наблюдает и похитил продукты питания, сложив их в рюкзак, после чего незаметно пронесли их мимо кассы. Впоследствии похищенное имущество злоумышленники реализовали третьим лицам».

Подозреваемые уже признались в содеянном, в отношении них следственным отделом ОП № 1 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Молодых людей отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ИА «Орелград»