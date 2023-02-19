Каждые три из четырех жалоб на медицину в Орле подтверждаются

Прокурорские работники рассказали о работе с обращениями граждан.

Пресс-служба прокуратуры Орловской области обнародовала результаты анализа работы надзорного ведомства с обращениями граждан. Обращения поступают как в рамках личных визитов орловцев, так и посредством работы «горячих линий» и даже выездной мобильной приемной прокурора области. Всего за 2022 год органами прокуратуры было разрешено 17 486 обращений, большинство из которых касались нарушений в сферах ЖКХ и здравоохранения, трудовой и жилищной сфер, земельного законодательства, требований в сфере охраны окружающей среды и природопользования, уголовно-процессуального законодательства и др.

«Значительное количество обращений поступило на нарушения в сфере здравоохранения, почти 75 процентов из них признаны обоснованными, — сообщила пресс-служба прокуратуры Орловской области. — Большая часть обращений в этой сфере была связана с ненадлежащим льготным лекарственным обеспечением граждан. По всем фактам нарушений прокурорами приняты меры прокурорского реагирования».

В качестве одного из примеров в надзорном ведомстве привели ситуацию, связанную с судебным спором. Прокурор Железнодорожного района города Орла подал иск к областному департаменту здравоохранения. Он действовал в интересах местной жительницы, страдающей тяжелым онкологическим заболеванием. Женщина была вынуждена самостоятельно заплатить крупную сумму на приобретение лекарственного препарата, который ей был положен за счет государства. Прокурор выиграл иск, с департамента в пользу пациентки взыскано более 360 тысяч рублей.

В ведомстве отмечают, что довольно часто за помощью обращаются инвалиды и престарелые граждане. Например, Урицким межрайонным прокурором были восстановлены права местной жительницы. Было установлено, что из ее пенсии незаконно удержали около 11 тысяч рублей за обслуживание в период ее проживания Богдановском доме-интернате для престарелых и инвалидов. По требованию прокуратуры деньги женщине были возвращены, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

«Прокурорами активно защищались нарушенные права граждан, принимались меры к их восстановлению, удовлетворено 4034 обращения, — резюмируют в надзорном ведомстве. — Всего по результатам рассмотрения обращений граждан и организаций о нарушениях федерального законодательства с целью восстановления нарушенных прав заявителей прокурорами внесено более 4000 актов прокурорского реагирования, на основании материалов прокуратуры возбуждено шесть уголовных дел».

ИА «Орелград»