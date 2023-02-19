Орловец совершил налет на дом соседа ради икон и самоваров

В Орле суд выяснил обстоятельства тяжкого преступления.

В Орле вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя по уголовному делу, которое было рассмотрено Железнодорожным районным судом. Как уточнили в пресс-службе этого суда, горожанину было предъявлено обвинение в совершении налета на чужой дом. Причем его действия были квалифицированы не только по статье 158 УК РФ (кража), но и по части 1 статьи 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую культурную ценность).

Как пояснили в пресс-службе суда, преступление было совершено в мае 2022 года. Жертвой подсудимого стал его сосед. Мужчина знал, что дома у соседа хранятся предметы, имеющие особую культурную и историческую ценность. Он незаконно проник в чужое жилище и похитил три иконы, относящиеся к культурным ценностям, имеющие особое художественное значение общей стоимостью более 53 тысяч рублей. Также он вынес из дома соседа три самовара общей стоимостью 84 тысячи рублей, которые также имеют особую культурную ценность.

Кроме того, его добычей стал самовар 1930-х годов стоимостью около 8000 рублей и фигурка в виде лошади – единственный предмет из похищенного, который не представлял материальной ценности для потерпевшего. Похищенное имущество, как выяснили следствие и суд, преступник сдал в антикварный магазин. В судебном заседании он свою вину признал и в содеянном раскаялся. По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний ему окончательно было назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы, отбывать срок он должен в исправительной колонии общего режима.

«Мера пресечения была изменена, подсудимый был взят под стражу в зале суда, — сообщила пресс-служба ведомства. — При назначении наказания суд учел смягчающие наказание обстоятельства, данные характеризующие личность подсудимого, обстоятельства совершения преступления. Также, с осужденного взысканы судебные издержки в размере 71 540 рублей. За потерпевшим признано право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, вопрос о котором передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. В настоящее время приговор не вступил в законную силу».

ИА «Орелград»