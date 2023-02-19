В Орле пройдут «газовые» рейды

Областной центр охватит традиционная профилактическая акция.

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил план мероприятий профилактической акции «Безопасное жилье». В этом году она пройдет в период с 20 февраля по 20 марта. В целом акция является традиционной и ежегодно проводится «в целях своевременного и качественного проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города». Планом, прежде всего, предусмотрена организация работы по размещению памяток в местах массового пребывания граждан – на транспорте и объектах торговли. Запланировано проведение совещаний с председателями домовых, уличных комитетов, садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-строительных кооперативов по доведению до них информации о соблюдении требований пожарной безопасности.

Кроме того, в областном центре пройдут комплексные проверки соответствия требованиям пожарной безопасности жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения, котельных и иных теплогенерирующих установок, а также мест хранения топлива. Также мэр поручил организовать проведение рейдов по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования «с разъяснением основных мер, направленных на обеспечение комплексной безопасности». Рейды организуются для предупреждения взрывов бытового газа в жилых домах, а также на социально-значимых объектах.

Традиционным станет проведение разъяснительно-профилактической работы среди населения по соблюдению мер пожарной безопасности, связанных с нагрузками на электрические сети, неосторожным обращением с огнем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Жителям областного центра расскажут о запрете использования самодельных электронагревательных приборов и открытого огня в помещениях. Особое внимание Парахин приказал уделить социально-незащищенным слоям населения и населению «группы риска», а также жилым домам, в которых прекращено предоставление услуг по подаче энергоресурсов.

ИА «Орелград»