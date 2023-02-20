Движение грузовиков по дорогам Орловщины ограничат

Временные ограничения будут введены из-за потенциально сильной жары.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в качестве главы регионального правительства издал постановление о введении временных ограничений на движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов. Документ принят в целях обеспечения сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений. Власти желают защитить их от массовых разрушений и колейности, которые могут быть вызваны снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий.

А именно, ограничения будут введены в летний период с 15 июня по 15 августа 2023 года при значениях дневной температуры воздуха выше 32 градусов Цельсия. Ответственные лица будут следить за температурой воздуха по официальным данным Гидрометцентра России. Ограничения коснутся только транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием. Казенному учреждению «Орловский областной государственный заказчик», в оперативном управлении которого находятся автомобильные дороги, поручено обеспечить контроль за движением большегрузов в указанный период.

«Временное ограничение движения вводится путем внесения в графу «Особые условия движения» специального разрешения на перевозку тяжеловесного груза по автомобильным дорогам транспортным средством, нагрузка на ось или группу осей (тележку) которого превышает установленные на территории РФ допустимые осевые нагрузки транспортных средств, в виде записи следующего содержания:

«При введении временного ограничения в летний период движение разрешается в период с 22:00 до 10:00», — говорится в губернаторском постановлении.

ИА «Орелград»