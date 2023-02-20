Двое госпитализированы после ДТП под Орлом

Авария произошла днем 19 февраля на трассе «Орел-Знаменское».

Водитель на «Фиат Пунто» ехал в сторону Орла. Около 16:00 в районе 18 километра трассы допустил выезд на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с «Форд Фокус». В результате ДТП травмы получили два человека. Госпитализированы 42-летний водитель «Фиата» и 32-летняя пассажирка «Форда», сообщили в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Одного из пострадавших пришлось вызволять из покореженного автомобиля с помощью гидравлических инструментов, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.

ИА «Орелград»