Двое госпитализированы после ДТП под Орлом

20.2.2023 | 10:38 Новости, Происшествия

Авария произошла днем 19 февраля на трассе «Орел-Знаменское».

Водитель на «Фиат Пунто» ехал в сторону Орла. Около 16:00 в районе 18 километра трассы допустил выезд на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с «Форд Фокус». В результате ДТП травмы получили два человека. Госпитализированы 42-летний водитель «Фиата» и 32-летняя пассажирка «Форда», сообщили в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Одного из пострадавших пришлось вызволять из покореженного автомобиля с помощью гидравлических инструментов, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.

ИА «Орелград»

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