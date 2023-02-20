Названы причины сокращения программ помощи инвалидам

Орловские власти обнародовали данные социального мониторинга.

По состоянию на 31 декабря 2022 года в учреждениях, подведомственных департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, состояло на учете 2416 детей-инвалидов (в 2021 году – 2490 детей-инвалидов). Такие данные приведены в отчете о результатах мониторинга потребностей семей, имеющих в своем составе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и взрослых с инвалидностью. Речь идет об оценке качества и объема услуг в сфере социальной защиты и здравоохранения по итогам 2022 года.

Из отчета следует, что социальными учреждениями были разработаны 1268 индивидуальные программы предоставления социальных услуг детям-инвалидам (в 2021 году – 1 442 программы). Согласно прогнозным данным планировалось обслужить в 2022 году 1202 детей-инвалидов, фактически был обслужен 1071 ребенок. Взрослых, имеющих инвалидность, на учете в учреждениях социального обслуживания состоит 26 335 человек (в 2021 году – 9651 человек). Индивидуальные программы предоставления социальных услуг были разработаны на 8830 человек (в 2021 году на 9677 человек). Планировалось предоставить услуги в 2022 году 7084 таким гражданам, фактически было обслужено 6603 гражданина.

«По итогам 2022 года можно отметить, что количество индивидуальных программ предоставления социальных услуг, разработанных учреждениями на детей-инвалидов, уменьшилось на 174 программы, взрослых с инвалидностью уменьшилось на 847 по сравнению с 2021 годом, — подмечено в отчете. — Прогнозные данные по обслуживанию детей-инвалидов превышают количество фактически обслуженных как в 2021, так и в 2022 годах. Прогнозные данные по обслуживанию взрослых, имеющих инвалидность, превышают количество обслуженных лиц в 2022 году».

Причины уменьшения количества получателей социально-реабилитационных услуг авторы документа связывают с выбытием получателей таких услуг с территории региона (имеется в виду их переезд в другие страны и регионы), смертностью граждан, «выбором льготной категории с целью получения мер социальной поддержки», а также снятием группы инвалидности.

ИА «Орелград»