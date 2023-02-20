Облизбирком определился с градацией поощрений

Новое положение о поощрениях принято в Орле.

Избирательная комиссия Орловской области утвердила новое положение о собственных поощрениях и соответствующую градацию. Всего предусмотрено четыре вида поощрений: награждение почетной грамотой, объявление благодарности и поощрение благодарственным письмом Избирательной комиссии, а также объявление благодарности председателя облизбиркома. Право внесения предложений к награждению почетной грамотой имеют председатель, заместитель председателя, секретарь и члены облизбиркома, руководитель аппарата и начальники структурных подразделений аппарата Комиссии, а также территориальные избирательные комиссии Орловской области, органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные органы, иные организации.

Основания для поощрения также четко прописаны в документе. Так, почетной грамотой награждаются члены облизбиркома, работники его аппарата и члены других избирательных комиссий Орловской области. Поощрять их будут за безупречную и эффективную работу по подготовке и проведению выборов, референдумов, многолетнюю добросовестную работу в системе избирательных комиссий и большой вклад в развитие избирательной системы РФ, правоприменительной практики в области избирательного законодательства, обеспечение избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ. Наградить могут и в иных случаях — по решению Комиссии.

Почетной грамотой могут также награждаться представители органов власти всех уровней, организаций, средств массовой информации и просто граждане — за оказание содействия и существенную помощь в организации и проведении выборов, референдумов, обеспечения деятельности избирательных комиссий и комиссий референдума. По новым правилам, к награждению почетной грамотой представляются лица, участвовавшие в организации и проведении двух федеральных или нескольких региональных и местных избирательных кампаний, кампаний референдума, как правило, уже имеющие благодарность или другие поощрения территориальных избирательных комиссий Орловской области.

ИА «Орелград»