Орловщина почти в 2 раза нарастила производство мяса

Аналитики оценили работу орловских животноводов в начале 2023 года.

О состоянии животноводства в сельскохозяйственных организациях Орловской области в январе 2023 года рассказал Орелстат. Обращает на себя внимание то, что за январь текущего года указанной категорией сельхозтоваропроизводителей было произведено 30,7 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе, что составляет 181,2 процента к уровню аналогичного периода предыдущего года. Иными словами, регион более чем в 1,8 раза нарастил производство мяса по сравнению с январем 2022 года.

«Объемы производства мяса (в живом весе) выросли по сравнению с январем прошлого года по следующим видам скота: крупного рогатого скота — на 112,7 процента, свиней – на 93,6 процента, овец – на 145,5 процента, птицы – на 6,7 процента», — уточнили в Орелстате. Также в регионе было произведено 9,4 тысячи тонн молока (97,9 процента к уровню января 2022 года) и 2,1 миллиона яиц (115,7 процента).

«В среднем от одной коровы в сельхозорганизациях Орловской области надоено 534 кг молока, что на 5 кг выше прошлогоднего показателя, — отмечают также статистики. — Продуктивность коров увеличилась в десяти районах, при этом самый высокий надой получен животноводами Верховского района. В птицеводческих организациях от одной курицы-несушки получено в среднем по 20 яиц».

Добавим, что по состоянию на 1 февраля 2023 года стадо крупного рогатого скота сельскохозяйственных организаций региона насчитывало 126 тысяч голов, что на 10 процентов больше, чем годом ранее. Из них коров насчитывалось 33,4 тысячи голов (99,1 процента), свиней – 1,045 миллиона голов (124,6 процента), овец – 2,9 тысячи голов (80,1 процента) и птицы – 1,992 миллиона голов (100,2 процента).

ИА «Орелград»