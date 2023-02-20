Орловские приставы взыскали 3,2 миллиарда с должников

УФССП России по Орловской области отчиталось работе за 2022 год.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Орловской области состоялось заседание коллегии, участник которого подвели итоги работы ведомства за 2022 год. Как уточнили в пресс-службе УФССП, провел заседание главный судебный пристав Орловской области Михаил Смирнов. Он поблагодарил коллег за проделанную работу и озвучил планы работы на 2023 год. Что касается итогов, то в минувшем году орловскими судебными приставами было окончено свыше 338 тысяч исполнительных производств, или на 18 тысяч больше, чем за предыдущий год.

«Взысканная сумма по исполнительным документам в пользу различных категорий взыскателей в 2022 году составила свыше 3,199 миллиарда рублей, — сообщил Михаил Смирнов. — Это на 3,937 миллиона рублей больше, чем в 2021 году. Из них в пользу физических лиц взыскано свыше 597 миллионов рублей, в пользу юридических лиц — более 1,676 миллиарда рублей, в консолидированный бюджет перечислено свыше 928 миллионов рублей задолженности».

По его словам, в минувшем году приоритетами в работе судебных приставов по-прежнему были исполнительные документы социально значимых категорий. Особое внимание в ведомстве обращали на производства, связанные с взысканием алиментов и заработной платы. Также был отмечен достаточно высокий уровень информационной открытости, доступности и оперативности службы при взаимодействии с гражданами и организациями.

«Благодаря грамотной работе судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов в 2022 году чрезвычайных происшествий в зданиях судов и судебных участков допущено не было. Безопасность судей и участников судебного процесса в судебных заседаниях обеспечена в полном объеме», — резюмируют в пресс-службе регионального УФССП.

ИА «Орелград»