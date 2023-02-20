Орловский пенсионер пытался подкупить инспектора ДПС тысячей рублей

Пожилой мужчина допустил нарушение правил дорожного движения и хотел избежать наказания.

Возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки, сообщают в СК по Орловской области.

Как выяснили следователи, 14 февраля на автодороге М2″Крым» инспектор ГИБДД остановил 72-летнего водителя, нарушившего правила дорожного движения. Пенсионер просил не составлять протокол и попытался передать полицейскому взятку в тысячу рублей. Инспектор от денег отказался и сообщил о покушении на подкуп.

Расследование продолжается.

ИА «Орелград»