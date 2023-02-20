СМИ сообщили о странных людях в камуфляже у ж/д путей

20.2.2023 | 9:34 Важное, Новости, Происшествия

Подозрительных граждан видели 19 февраля у станции Глазуновка Орловской области.

Информацию о людях в камуфляже и предположительно с оружием ИА REGNUM подтвердили в правоохранительных органах. Их заметил машинист поезда Москва — Курск. Трое странно вели себя около железнодорожного полотна, изучали трансформаторы и постоянно оглядывались. Машинист передал информацию о возможной готовящейся диверсии. Дежурная по станции обратилась в полицию.

Участок проверили, повреждений не обнаружено.

СМИ сообщает, что несколько дней назад, неизвестный пытался заблокировать стрелки на путях курского направления.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования