СМИ сообщили о странных людях в камуфляже у ж/д путей

Подозрительных граждан видели 19 февраля у станции Глазуновка Орловской области.

Информацию о людях в камуфляже и предположительно с оружием ИА REGNUM подтвердили в правоохранительных органах. Их заметил машинист поезда Москва — Курск. Трое странно вели себя около железнодорожного полотна, изучали трансформаторы и постоянно оглядывались. Машинист передал информацию о возможной готовящейся диверсии. Дежурная по станции обратилась в полицию.

Участок проверили, повреждений не обнаружено.

СМИ сообщает, что несколько дней назад, неизвестный пытался заблокировать стрелки на путях курского направления.

ИА «Орелград»