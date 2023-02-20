СМИ сообщили о странных людях в камуфляже у ж/д путей

Подозрительных граждан видели 19 февраля у станции Глазуновка Орловской области.
Информацию о людях в камуфляже и предположительно с оружием ИА REGNUM подтвердили в правоохранительных органах. Их заметил машинист поезда Москва — Курск. Трое странно вели себя около железнодорожного полотна, изучали трансформаторы и постоянно оглядывались. Машинист передал информацию о возможной готовящейся диверсии. Дежурная по станции обратилась в полицию.
Участок проверили, повреждений не обнаружено.
СМИ сообщает, что несколько дней назад, неизвестный пытался заблокировать стрелки на путях курского направления.
ИА «Орелград»