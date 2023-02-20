Суд оштрафовал подрядчика, оставившего Плещеевскую ЦРБ без автомобиля

20.2.2023 | 13:21 Новости, Происшествия

Директор компании ООО «Сограндис» привлечен к ответственности, сообщает прокуратура Орловской области. 

Фото группы «Плещеевская ЦРБ»

Согласно договору, ООО «Сограндис» обязалось поставить в Плещеевскую ЦРБ автомобиль. Закупка осуществлялась с рамках нацпроекта «Здравоохранение». В установленный срок транспортное средство в больницу так и не передали.

Прокуратурой было  вынесено в отношении подрядчика постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. По итогам рассмотрения материалов надзорного органа суд признал юрлицо виновным в нарушении условий контракта и оштрафовал должностное лицо на 33 тысячи рублей.

Муниципальный контракт был расторгнут. Медучреждение нашло другого подрядчика. К настоящему моменту необходимый автомобиль поставлен в больницу.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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