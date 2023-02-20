Суд оштрафовал подрядчика, оставившего Плещеевскую ЦРБ без автомобиля

Директор компании ООО «Сограндис» привлечен к ответственности, сообщает прокуратура Орловской области.

Согласно договору, ООО «Сограндис» обязалось поставить в Плещеевскую ЦРБ автомобиль. Закупка осуществлялась с рамках нацпроекта «Здравоохранение». В установленный срок транспортное средство в больницу так и не передали.

Прокуратурой было вынесено в отношении подрядчика постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. По итогам рассмотрения материалов надзорного органа суд признал юрлицо виновным в нарушении условий контракта и оштрафовал должностное лицо на 33 тысячи рублей.

Муниципальный контракт был расторгнут. Медучреждение нашло другого подрядчика. К настоящему моменту необходимый автомобиль поставлен в больницу.

ИА «Орелград»