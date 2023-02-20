В Мценске проверили законность бюджетных расходов на ТОС

Информация о результатах проведенного контрольного мероприятия была представлена в горсовете.

Контрольно-счетная палата города Мценска провела плановую проверку законности выплаты бюджетных средств на обеспечение деятельности органов (должностных лиц) территориального общественного самоуправления за 2020-2021годы. Объектом контрольного мероприятия стала администрация города Мценска, а свой отчет аудиторы еще в январе направили в Мценский горсовет народных депутатов, который его рассмотрел и принял к сведению.

Общий объем проверенных средств составил 442 060 рублей, в том числе: за 2020 год — 239 200 рублей, за 2021 год – 202 860 рублей. Поясним, что под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения, внутригородской территории. Такой орган создается «для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения». КСП подсчитала, что в соответствии с протоколами собраний жителей и учредительных собраний на территории города Мценска образовано 38 территориальных общественных самоуправлений.

Было избрано 39 председателей (одного избирали дважды), их них 21 председатель уличных комитетов и 18 председателей территориальных общественных самоуправлений. Отметим, что по закону должностные лица территориального общественного самоуправления работают, как правило, на общественных началах и не обладают правами юридического лица. Избираться они должны сроком на три года. Однако аудиторы выяснили, что в Мценске за период с 2005 по 2020 годы председатели уличных комитетов и территориальных общественных самоуправлений каждые три года не переизбирались.

Поскольку проверка затронула только расходование средств за 2020-2021 годы, объяснение у чиновников нашлось простое: председатели не избирались, поскольку в проверяемом периоде в связи с ковидными ограничениями не проводились собрания жильцов. Добавим, что в настоящий момент официально в Мценске границы территории установлены в 18 территориальных общественных самоуправлений. Таким образом, в ходе проверки было установлено, что границы территорий 20 общественных самоуправлений не утверждены решениями Мценского городского Совета народных депутатов.

Что касается денег, то согласно местным правилам ежемесячно производится выплата денежного вознаграждения председателям уличных комитетов в размере 460 рублей. Причем это не зарплата, а частичная компенсация их расходов по проезду в общественном транспорте и оплате жилищно-коммунальных услуг. Кстати, при перевыполнении доходной части бюджета города ежемесячно производится выплата денежного вознаграждения председателям домовых комитетов в размере 50 (!) рублей. Несмотря на мизерную сумму, выплата денежного вознаграждения руководителям органов территориального общественного самоуправления производится на основании распоряжения администрации города Мценска. Всего на выплату председателям уличных комитетов в 2020 году было потрачено 239 200 рублей, в 2021 году — 202 860 рублей. Денежные средства перечислялись платежными поручениями на банковские счета и карты председателей уличных комитетов в полном объеме. Нарушений в ходе начисления и перечисления бюджетных средств аудиторы не нашли.

ИА «Орелград»