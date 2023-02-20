В Орловской области обещают поддерживать будущих врачей

Правительство региона реализует ряд мер по привлечению молодежи в здравоохранение.

За последние три года в регионе по целевому набору в медицинские вузы поступили 574 человека, сообщает портал правительства Орловской области. Из них 372 абитуриента выбрали программы специалитета. Еще 202 – ординатуру. Будущие медики получают образование в рамках разработанного особого договора. Такой подход позволит улучшить кадровую укомплектованность бюджетных учреждений здравоохранения региона средним медицинским персоналом, считают власти.

Кроме того, в качестве дополнительного стимула предусмотрена оплате проезда до места учебы, либо возмещение расходов на съем жилья специалистам в сельской местности и врачам дефицитных специальностей.

Также будущим врачам следует помнить, что регион поддержит их и после получения образования и трудоустройства. Для медиков в Орловской области предусмотрены надбавки стимулирующего характера, предоставление служебного жилья, земельного участка и льготные ипотечные кредиты. Например, в 2021-2022 годах последней мерой социальной поддержки воспользовались 18 медицинских работников.

Напомним, на минувшей неделе в правительстве региона обсуждали рынок труда. В учреждениях здравоохранения Орловской области не хватает 1300 медицинских сотрудников, в том числе 800 врачей.

ИА «Орелград»