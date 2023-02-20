В Орловской области предотвращать пожары будут по-новому

С 1 марта вступят в силу новые «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

В Орловской области 20 февраля стартует традиционная профилактическая акция «Безопасное жилье». Как говорят в МЧС, ее цель — предотвратить пожары, трагические последствия от них и обратить внимание жителей региона к вопросам обеспечения безопасности, в первую очередь в своем жилище. Главное управление МЧС России по Орловской области призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности, быть предельно осторожными при обращении с огнем, чтобы не допустить возгорания.

При этом следует знать, что с 1 марта 2023 года вступают в силу изменения в «Правила противопожарного режима в РФ». В документе появились новые пункты. Например, в последние годы и в Орловской области, и в целом по стране регистрировалось немало пожаров в домах и квартирах, где проживают многодетные семьи. Поэтому правила были дополнены пунктом 85.1. Он предусматривает обязательную установку и содержание в исправном состоянии автономных дымовых пожарных извещателей в комнатах, где проживают многодетные семьи, а также семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении. Устанавливать такие приборы необходимо, если в самих домах не установлены системы пожарной сигнализации, предусмотренные проектом.

«Безусловно, требование очень нужное и важное – обнаружение пожара на ранних стадиях поможет избежать гибели людей и значительного ущерба для имущества, — говорят спасатели. — Внесены изменения и в порядок использования открытого огня и разведения костров. При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек».

При использовании металлической емкости или емкости из негорючих материалов, которые исключают распространение пламени и выпадение горючих материалов за пределы очага горения, расстояния могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется. При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных участках противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до пяти метров, а зону очистки вокруг емкости – до двух метров.

Что касается месячника профилактической работы, то в его рамках жителям Орловской области напомнят о необходимости контроля за состоянием электрической проводки, печного и газового оборудования. При этом особое внимание будет уделяться социально незащищенным слоям населения, которые наиболее подвержены риску возникновения пожара.

«В ходе разъяснительной работы акцент будет сделан на детской безопасности, ведь дети иногда становятся как жертвами, так и виновниками пожаров, — отмечают в МЧС. — Чтобы избежать таких происшествий, необходимо обучать детей тем знаниям и умениям, которые помогут им обеспечить собственную безопасность. В образовательных учреждениях с детьми, работниками и педагогическим составом будут организованы беседы по мерам пожарной безопасности».

ИА «Орелград»