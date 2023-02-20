В орловском Центробанке рассказали, какие банкноты чаще всего подделывают

По итогам 2022 года в регионе сократилось число выявленных поддельных денег.

В отделении Банка России по Орловской области сообщили, что за минувший год в регионе выявили 95 фальшивых купюр. Это на 34 меньше, чем в 2021 году. Чаще всего злоумышленники подделывают крупные купюры достоинством 5 тысяч рублей. В 2022 году изъяли 53 подобные фальшивки. Также изъяты из оборота 13 двухтысячных и 18 тысячерублевых банкнот. Выявили одну пятисотрублевую фальшивку и 6 поддельных монет номиналом 5 рублей. Встречалась и фальшивая валюта. Эксперты выявили четыре поддельные купюры номиналом по 100 долларов США.

В Центробанке предупреждают о риске встречи с фальшивкой и рекомендуют орловцам быть внимательнее. Не стоит пытаться расплатиться подозрительной на ваш взгляд купюрой, лучше проверить ее в банке. Сбыт подделки – преступление.

«Не стесняйтесь рассмотреть банкноту, проверить ее защитные признаки», — советует начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций орловского отделения Банка России Алла Верижникова.

Фальшивки можно определить тактильно, на просвет и глядя на банкноту под углом. Подробнее о защитных знаках можно узнать в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

ИА «Орелград»