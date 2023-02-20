В Поликлинике №3 города Орла изменится расположение кабинетов

20.2.2023 | 10:19 Новости, Строительство

Начался капремонт стоимостью 102 млн рублей.

Фото Департамента здравоохранения Орловской области

В понедельник, 20 февраля, подрядчик ООО «Авилон» приступает к работе. Планируется полностью освободить четвертый этаж и подвал, а также половину второго и третьего этажа. В связи с этим в поликлинике меняется расположение части кабинетов.

«Схемы размещения кабинетов врачей в оставшейся части здания есть на сайте поликлиники, а также на информационных стендах внутри лечебного учреждения», — сообщает Департамент здравоохранения Орловской области.

Пациентов попросили отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Учреждение намеревались начать преображать в минувшем году, но включение в программу долго согласовывалось с Министерством здравоохранения. Срок реализации мероприятий был продлен на 2023 год. Одновременно существенно (почти на 50 %) увеличились объемы необходимых средств, в связи с ростом стоимости строительных материалов. 12 декабря 2022 года правительство Орловской области одобрило отбор поставщика для ремонта Поликлиники №3 без проведения конкурсных процедур. 29 декабря 2022 года утверждена новая сметная стоимость работ — 102 185,46 тысячи рублей. Из этой суммы 6 214,48 тыс. руб. уйдет на оборудование.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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