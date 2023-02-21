Андрей Клычков прокомментировал послание президента Федеральному Собранию

Губернатор Орловской области опубликовал в соцсетях видеоролик.



По словам Андрея Клычкова, в этом году традиционное послание Владимира Путина было особенным.

«В это непростое время президент обозначил несколько важных тезисов. Первое – это специальная военная операция, в условиях которой сегодня требуется объединение всех сил, всех политических и общественных организаций. Безусловно, для нашей страны очевидно, что все маски сброшены Запад решил уничтожить нас, но не удается», — прокомментировал губернатор.

Он добавил, что не удалось ослабить страну и в сфере экономики и обороноспособности.

«Наша экономика выстояла — сегодня президент озвучил целый ряд мер по поддержке экономики. По социальной сфере — целый ряд направлений, включая и меры поддержки и увеличения со следующего года МРОТ сразу на 10%, ну и концептуальные задачи по обеспечению нашей обороноспособности и безопасности. В целом абсолютно убежден, что, объединившись, мы справимся с любыми задачами и вызовами», — резюмировал Андрей Клычков.

ИА «Орелград»