Футбольную академию имени Семина создали в Орле

Новое учреждение было создано одним росчерком пера.

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Вадим Соколов распорядился переименовать бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Русичи» в бюджетное учреждение дополнительного образования Орловской области «Спортивная школа «Академия футбола имени Ю. П. Семина». Напомним, что ранее создание такой академии анонсировал губернатор Андрей Клычков и что легендарный футболист и тренер Юрий Павлович Семин является уроженцем Орла.

Новое учреждение, как и предыдущее, будет подведомственным региональному департаменту физической культуры и спорта. Основной целью его деятельности областные власти определили «реализацию дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта и обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Орловской области». Департаменту физкультуры и спорта поручено организовать работу по внесению изменений в устав учреждения, департаменту государственного имущества и земельных отношений поручено внести соответствующие изменения в реестр имущества Орловской области. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора в правительстве Орловской области по социальной политике.

Как следует из данных на официальном сайте «Русичей», это не только футбольная школа. В 2022 году в ней в 89 тренировочных группах проходил спортивную подготовку 1186 спортсмен на отделениях: футбола – 828, художественной гимнастики – 183 и спортивной акробатики – 175. Свою историю бюджетное учреждение Орловской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Русичи» ведет с 1 апреля 2003 года. Кстати, она тоже появилась в результате реорганизации – в конце 2002 года Коллегия администрации Орловской области приняла решение о реорганизации детско-юношеской спортивной школы № 9, которая позже и стала «Русичами». Первыми юными спортсменами новой школы стали именно футболисты.

Учреждение неоднократно переименовалось и реорганизовывалось. Так, в 2004 году оно стало «Специализированной детско-юношеской школой олимпийского резерва № 9», задачей которой была подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Орловской области и России. В 2007 году учреждение переименовали в «Специализированную детско-юношескую школу Олимпийского резерва по футболу «Олимп», в 2009 году — в областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу «Русичи». В 2011 и 2015 годах школа немного меняла свой статус, а в 2017 году была преобразована в бюджетное учреждение Орловской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Русичи». Теперь она станет «Академией футбола имени Ю.П. Семина».

ИА «Орелград»