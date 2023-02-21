КСП доложила облсовету о нарушениях в сфере поддержки инвалидов

Результаты проведенного аудита прозвучали на заседании комитета.

Представители Контрольно-счетной палаты Орловской области приняли участие в заседании комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству Орловского областного Совета народных депутатов. Мероприятие было выездным, оно прошло в региональном отделении Социального фонда России. Как уточнили в КСП, одним из основных вопросов стало рассмотрение итогом стратегического аудита реализации подпрограммы 8 «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)». Она является частью программы «Социальная поддержка граждан в Орловской области». С итогами мероприятия депутатов ознакомила аудитор регионального контрольного органа Надежда Бойцова.

«В своем выступлении аудитор сообщила, что установлено нарушение сроков утверждения государственной программы, неотражение в установленный срок фактических значений индикаторов по итогам года. Кроме того, в ходе экспертно-аналитического мероприятия выявлены отклонения по отдельным отчетным показателям», — сообщили в КСП.

Фактическое значение индикаторов по итогам 2021 года должно было быть отражено до 1 февраля 2022 года. Однако, как отметили в КСП, по состоянию на момент окончания экспертно-аналитического мероприятия (20 декабря 2022 года) данное нарушение еще не было устранено. Отклонения по отдельным отчетным показателям в результате привели к искажению результатов реализации мероприятий подпрограммы. Как уже рассказывал «Орелград», по показателю «Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости» в госпрограмме указано фактическое выбытие 7 процентов, а в данных областного департамента образования — выбыло 0 процентов.

Также КСП обратила внимание на то, что действующий перечень приоритетных объектов культуры, физической культуры и спорта включает в себя объекты, расположенные только в областном центре. В перечне объектов сферы занятости населения отсутствуют объекты по большинству муниципальных районов. То есть обеспечение доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения объектов культуры, физической культуры и спорта, занятости на всей территории Орловской области не предусмотрено программными мероприятиями. По мнению аудиторов, это «ограничивает возможности поощрения прав инвалидов в большинстве муниципальных образований в части культуры, физической культуры и занятости».

ИА «Орелград»