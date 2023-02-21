Орловца арестовали за оправдание терроризма

Кромской районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу жителю поселка Кромы.

Как сообщает пресс-служба Кромского районного суда Орловской области, удовлетворено ходатайство заместителя руководителя следственного отдела по Северному району города Орла регионального СУ СК об избрании местному жителю меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 1 апреля 2023 года включительно. Орловский областной суд решение Кромского районного суда оставил без изменения.

Гражданин, которого в Кромах хорошо знают, но фамилию которого мы не будем называть в интересах следствия, подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Ранее он уже не раз представал перед судом. Например, внимание не столько общественности, сколько правоохранителей он привлек весной 2022 года.

Тогда его признали виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). Как сообщала тогда пресс-служба суда, данный факт был выявлен сотрудниками местной полиции. Было установлено, что в конце марта 2022 года вышеуказанный гражданин находясь у себя дома, на своей странице «ВКонтакте», в открытом доступе, размещал публикации и стихотворения, содержащие негативную оценку действий Вооруженных Сил РФ, «характеризующихся как связанных с убийством мирных граждан».

В декабре 2022 года он вновь был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»). Тогда ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток.

ИА «Орелград»