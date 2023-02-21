Орловцам пояснили, почему замедлился рост цент на молоко и рыбу

21.2.2023 | 15:21 Новости, Экономика

В орловском отделении Банка России заявили, что в январе текущего года замедлилась инфляция.

Фото главы Кромского района Андрея Усикова

Это связано в том числе с торможением роста цен на ряд товаров и услуг. Согласно анализу экспертов Орловского отделения Банка России, один из таких товаров – молоко. Его подорожание замедляется на фоне наращивания производства и снижения цены на корма. Этому способствовали в том числе и льготные кредиты, как мера господдержки. Аналогичная ситуация и с рыбой. Увеличился объем промысла – рост цен на товар замедлился.

А вот замедление темпа подорожания автомобилей наблюдается уже девять месяцев. Это связано с тем, что жители Орловской области не спешат покупать новые машины. Кроме того, цены на рынке стабилизируют модели китайского автопрома.

Что касается «коммуналки», то при сложении январского удорожания тарифа на капремонт и индексации 2022 года в годовом выражении рост цен на ЖКУ замедлился и внес основной вклад в снижение инфляции на всем рынке услуг.

«Инфляция на продукты питания замедлилась в январе по сравнению с декабрем на 0,2 процентных пункта и составила 10,1% годовых. Рост цен на непродовольственные товары по сравнению с прошлым месяцем затормозил на 0,7 процентных пункта до 14,9%, а на услуги – на 0,5 процентных пункта до 11,5% в годовом выражении», — резюмировали итоги анализа в отделении Банка России.

ИА «Орелград»

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