Путина попросили остановить рост свалки под Мценском

Орловцы записали видеообращение к президенту России.

Жители Мценска и Мценского района сообщили Владимиру Путину, что сложилась критическая ситуация со свалкой. Она наносит огромный экологический ущерб, считают граждане.

«Жители задыхаются от тех зловоний, которые источает эта свалка. Власти Орловской области, губернатор, его подчиненные, никак не реагируют на данную ситуацию», — отметил один из мужчин.

«Наша область занимает одно из первых мест по заболеваемости и смертности по онкологическим заболеваниям, — подчеркнула женщина. — Мы просим вмешаться в эту ситуацию и сохранить здоровье и жизни: наши, наших детей и внуков».

Напомним, в начале февраля с местными жителями общались депутаты облсовета. Они выслушали аналогичные жалобы. В Орловской области работают всего два полигона – ливенский, который уже переполнен, и мценский. Последний принимает мусор фактически со всей области. Он находится на возвышенности, недалеко от одной из водонапорных башен, что также вызывает опасения жителей.

ИА «Орелград»



