В Орле ищут подрядчика на ремонт трех улиц

Новый асфальт получат дороги по Энгельса, Полярной и Раздольной.

По информации мэрии Орла, к середине лета планируется привести в порядок покрытие на трех объектах. В их числе и улица Энгельса, которую не смогли отремонтировать в прошлом году.

Напомним, в 2022 году при ремонте дороги на Энгельса под асфальтом обнаружилось отсутствие основания на большом участке. Из-за этого пришлось расторгнуть контракт и переделать проект, включив в него обустройство дорожного основания.

В текущем году дорогу по Энгельса отремонтируют с учетом ее реального состояния. В проекте предусмотрено щебенение основания, нижний асфальтобетонный слой толщиной 4 см и верхний толщиной 5 см. В том числе предстоит выровнять 93 колодца, нанести разметку и восстановить искусственные неровности и ограждение. Площадь дорожного ремонта на участке составляет 10 194 квадратных метров.

Также в текущем году дорожный ремонт ждет улицы Полярная и Раздольная. На все три объекта ищут подрядчиков. По техзаданию, ремонт необходимо завершить к середине лета.

ИА «Орелград»