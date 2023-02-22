Десятки спортсменов получат губернаторские стипендии

Список спортсменов-стипендиатов утвердили областные власти.

Временно исполняющий обязанности главы региона Вадим Соколов распорядился о назначении стипендий губернатора молодым перспективным спортсменам Орловской области на 2023 год. Отметим, что положение о выплате таких стипендий действует с 2011 года. Их размер на текущий год составит 3000 рублей ежемесячно. Подписанный господином Соколовым указ вступает в силу лишь по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, но распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Список стипендиатов размещен на официальном портале правительства региона. Всего в него включено 34 спортсмена, которые добились значительных успехов на соревнованиях различного уровня. Они представляют разные виды спорта, в том числе карате, пулевую стрельбу, легкую атлетику, спорт глухих, бокс, бобслей, борьбу, велосипедный спорт и дзюдо. Стоит отметить, что большинство стипендиатов представляют региональное Училище олимпийского резерва.

К слову, по данным правительства Орловской области, в регионе за последние 8 лет была организована работа 124 школьных спортивных клубов. Это стало возможным благодаря участию области в федеральном проекте «Успех каждого ребенка». Речь идет о реализации мероприятий проекта в сельских школах. Как отмечают власти, работа школьных спортивных клубов «является одним из основных направлений развития внеурочной деятельности обучающихся и школьного спорта, а также популяризации здорового образа жизни среди обучающихся и педагогических работников».

В правительстве также подчеркнули, что данная работа организована с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся. Считается, что благодаря деятельности школьных спортивных клубов на территории Орловской области удалось сформировать у школьников «мотивацию и устойчивый интерес к укреплению здоровья, привлечь их к занятию физической культурой и спортом».

К работе школьных спортивных клубов привлечены педагогические работники, тренеры и другие специалисты в области физической культуры и спорта, говорят также власти. По мнению реализаторов проекта, это положительно влияет не только на формирование здорового образа жизни у жителей муниципальных образований, но и на социально-экономическое развитие села. В целом проведенные за последние годы работы в сельских школах помогли подготовить учеников к участию во многих спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятиях. Среди них чиновники отмечают ставшие популярными среди школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», а также испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

ИА «Орелград»