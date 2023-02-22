ГИБДД позвало чиновников на борьбу с пьяными водителями

Гаишники обсудили с чиновниками взаимодействие по вопросам профилактики ДТП.

В Свердловском районе Орловской области руководить районного подразделения Госавтоинспекции майор полиции Сергей Дроздов провел встречу с главами сельских поселений. Целью встречи была организация взаимодействия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории обслуживания. Об этом сообщает региональное Управление ГИБДД. Участники встречи обсудили пути организации взаимодействия по вопросам профилактики ДТП, совершаемых по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, а также предупреждения и выявления преступлений и административных правонарушений.

«В ходе встречи представитель ГИБДД также рассказал о статистике ДТП, произошедших на территории района, и реализуемых информационно-профилактических мероприятиях», — добавили в правоохранительном ведомстве.

Согласно официальным данным, в 2022 году в результате принятых местным отделением ГИБДД мер на территории Свердловского района было выявлено 702 нарушения Правил дорожного движения. В их число входят 23 факта управления транспортом в состоянии опьянения, также было выявлено 9 преступлений в сфере безопасности дорожного движения. Общее количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных на дорогах Свердловского района, немного сократилось по сравнению с 2021 годом, всего их было зарегистрировано 103. При этом 11 ДТП были с пострадавшими, в результате данных происшествий погибло три человека и девять человек получили ранения различной степени тяжести.

«Основные усилия отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения были направлены на совершенствование деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения, охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, — говорится в отчете местной полиции за 2022 год. — В истекшем году подразделением ГИБДД ОМВД проводились целенаправленные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий. Организованы акции по пропаганде БДД: «Вежливый водитель», «Пешеход», «Стань заметней на дороге», «Перекресток», «Переходи на зеленый» и ряд других».

ИА «Орелград»