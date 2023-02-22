На проект сквера Героев Донбасса выделили 600 тысяч рублей

22.2.2023 | 11:26 Новости, Общество

Финансирование согласовано на сессии горсовета Орла 22 февраля.

Сквер появится на территории около Автовокзала. Инициаторами его создания выступили общественные организации Орла. Депутаты поддержали инициативу и согласовали выделение 600 тысяч рублей на создание проекта будущего сквера, сообщает пресс-служба горсовета Орла.

Также на очередной сессии депутаты рассмотрели полтора десятка важных вопросов. В их числе ремонт Дома детского творчества №3. На него направят 4,5 миллиона рублей. Еще 19,4 миллиона из бюджета потратят на разработку проектно-сметной документации ремонта дворовых территорий.

ИА «Орелград»

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