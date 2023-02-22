На проект сквера Героев Донбасса выделили 600 тысяч рублей

Финансирование согласовано на сессии горсовета Орла 22 февраля.

Сквер появится на территории около Автовокзала. Инициаторами его создания выступили общественные организации Орла. Депутаты поддержали инициативу и согласовали выделение 600 тысяч рублей на создание проекта будущего сквера, сообщает пресс-служба горсовета Орла.

Также на очередной сессии депутаты рассмотрели полтора десятка важных вопросов. В их числе ремонт Дома детского творчества №3. На него направят 4,5 миллиона рублей. Еще 19,4 миллиона из бюджета потратят на разработку проектно-сметной документации ремонта дворовых территорий.

ИА «Орелград»