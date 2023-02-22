Орловские прокуроры выиграли более 3000 судов

В Орле огласили результаты работы прокуроров по предъявлению исков и заявлений.

Прокуратура Орловской области обнародовала результаты анализа работы по предъявлению прокурорами в суд исков и заявлений. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в целом в минувшем году судами было удовлетворено более 3000 исков орловских прокуроров на общую сумму 74,4 миллиона рублей. Из них более 1200 исков содержали требования о восстановлении прав граждан на надлежащее лекарственное обеспечение. Свыше 300 исков прокуроры выиграли по судам в жилищной сфере и ЖКХ, более 250 – в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, 156 – о защите государственной и муниципальной собственности, 94 иска – о восстановлении законности при реализации национальных проектов.

«Исковая работа органов прокуратуры была обусловлена необходимостью защиты в судебном порядке трудовых, жилищных, экологических и иных прав граждан, а также прав несовершеннолетних, интересов общества, государства, — пояснили в пресс-службе прокуратуры региона. — На постоянной основе ведется работа по обращению в суды с исками о взыскании в интересах публичных образований ущерба, причиненного преступлениями. Исковая работа по отстаиванию прав социально незащищенных категорий граждан, несовершеннолетних, защите интересов общества и государства будет и далее продолжена органами прокуратуры Орловской области».

Из обнародованного отчета также следует, что в прошлом году было удовлетворено и прекращено в виду добровольного удовлетворения требований 809 исков, поданных орловскими прокурорами в защиту прав несовершеннолетних. В защиту интересов Российской Федерации, Орловской области и муниципальных образований в суды направлено 211 исков на общую сумму 53,9 миллиона рублей. Принимались меры к устранению нарушений природоохранного законодательства. В этой сфере суды удовлетворили 64 иска прокуратуры.

ИА «Орелград»