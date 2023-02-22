Парламентский комитет узнал о нарушениях при создании «Точек роста»

Областные аудиторы огласили отчет о проверки затрат по нацпроекту «Образование».

Представители Контрольно-счетной палаты Орловской области приняли участие в заседании комитета по образованию, спорту, культуре и туризму Орловского областного Совета народных депутатов. Оно прошло на базе Орловского музея изобразительных искусств. В мероприятии приняли участие председатель КСП Константин Паршин и заместитель начальника экспертно-аналитического отдела КСП Наталья Новикова. Парламентариям, в частности, было доложено об итогах контрольного мероприятия, в рамках которого аудиторы проверили бюджетные расходы в рамках национального проекта «Образование».

«С результатами контрольного мероприятия депутатов ознакомила Наталья Новикова, которая обратила внимание на выявленные нарушения, а именно: нарушения и недостатки по созданию и обеспечению функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных организациях», — сообщает Контрольно-счетная палата.

Также докладчик рассказала депутатам о выявленных нарушениях условий соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий, нарушениях в сфере управления и использования имущества и др.

Наталья Новикова отметила, что по результатам проверки в адрес руководителя департамента образования Орловской области внесено представление об устранении выявленных нарушений. Добавим, что аудит охватил 143,458 миллиона рублей. Нарушений было выявлено на общую сумму 33,478 миллиона рублей. Из них 32,6 миллиона составили нарушения и недостатки по созданию и обеспечению функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в сельских школах и малых городах.

Как уже рассказывал «Орелград», аудиторы сочли неэффективными расходы департамента образования на приобретение в 2021-2022 годах около полутора сотен ноутбуков с предустановленной операционной системой, пользоваться которой оказалось невозможно. На это было потрачено 20,3 миллиона рублей, а само оборудование предназначалось для «Точек роста». Также аудиторы установили, что куратором проекта создания центров «Точка роста» не было обеспечено своевременное выполнение плана мероприятий. В 2021 и 2022 годах департаментом нарушались сроки утверждения должностного лица, ответственного за создание и функционирование «Точек роста», перечня образовательных организаций, на базе которых должны были быть созданы эти центры, медиаплана информационного сопровождения проекта, а также типового положения о деятельности центров «Точка роста» на территории Орловской области.

ИА «Орелград»