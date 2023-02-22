Под Орлом придумали «гениальный» план погашения долгов

Чиновники решат проблему долгов за счет сокращения бедных работников?

Администрация Ливенского района Орловской области 16 февраля 2023 года издала постановление №65-р об утверждении «Плана мероприятий («дорожной карты») по погашению просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Ливенского района на 2023 год». Интересно, что основанием для издания такого документа местные чиновники называют постановление правительства Орловской области от 25 декабря 2019 года № 723 «Об утверждении Порядка, сроков заключения соглашений, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Орловской области, и требований к таким соглашениям».

Из постановления следует, что общий объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Ливенского района по состоянию на 1 января 2023 года составил 216 456 рублей. Задолженность накопилась у администраций Лютовского и Речицкого сельских поселений. «Дорожная карта» предусматривает поэтапное погашение задолженности «за счет оптимизации бюджетных расходов с направлением средств от достигнутой экономии на погашение просроченной кредиторской задолженности».

Судя по документу, решать свои проблемы чиновники планируют за счет простых граждан. Например, «дорожной картой» предусмотрено «проведение мероприятий по оптимизации штатной численности администрации Лютовского сельского поселения сокращение 0,5 ставки водителя». За год эта мера сэкономит бюджету 107,5 тысячи рублей, которые, видимо, будут пущены на погашение долгов, которые явно копил не водитель.

Для администрации Речицкого сельского поселения предусмотрена экономия 77,4 тысячи рублей за счет «оптимизации штатной численности учреждений культуры в части сокращения ставки заведующей филиалом с 0,75 до 0,5 и ставки художественного руководителя с 0,75 до 0,5 ставки в Покровском СДК». Еще 71,6 тысячи рублей чиновники планируют сэкономить за счет «оптимизации штатной численности администрации Речицкого сельского поселения — сокращения 0,25 ставки водителя и перевода уборщицы с 0,5 на 0,25 ставки».

Впрочем, и от самих чиновников план кое-чего потребует. В частности, он предусматривает своевременную оплату договоров, соглашений и муниципальных контрактов, исполнение которых, осуществляется за счет средств бюджетов Лютовского и Речицкого сельских поселений. Это необходимо для того, чтобы подрядчиками и поставщиками не начислялись пени и чтобы они не подавали на заказчиков в суд, ведь для бюджета подобные разбирательства оборачиваются дополнительными затратами на погашение судебных издержек.

ИА «Орелград»





