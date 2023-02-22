Прокуратура помогла жителю Орловской области получить статус узника концлагеря

Доказать свой статус он не мог из-за отсутствия документов.

В защиту 84-летнего пенсионера выступила прокуратура Орловской области. Надзорное ведомство сделало запрос и при содействии прокуратуры Гомельской области Республики Беларусь получило документы, подтверждающие пребывание мужчины в фашистском концлагере. Также прокуратура объявила предостережение региональному Департаменту социальной защиты опеки и попечительства о недопустимости нарушения закона.

В итоге пенсионер получил полагающийся ему статус и оформил право на меры социальной поддержки.

ИА «Орелград»