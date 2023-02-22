Сотни молодых орловцев не могут сами найти работу

Чуть более трети из них уже получили помощь от службы занятости.

В 2023 года в органы службы занятости Орловской области обратились уже более 220 молодых людей в возрасте до 30 лет, в том числе 13 выпускников образовательных организаций. Такие данные привели в областном управлении труда и занятости. Молодые люди столкнулись с непреодолимыми сложностями в самостоятельном поиске работы. Из них при содействии службы занятости на сегодняшний день трудоустроены 67 молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет.

В прошлом году более 700 молодых людей, обратившихся в центры занятости региона, были трудоустроены, более 200 получили направление на профессиональное обучение, — подчеркнули в управлении и добавили, что при трудностях с поиском работы выпускники могут обратиться в центр занятости. В частности, действующей в регионе программой предусмотрена помощь молодым специалистам, не достигшим 25-летнего возраста и не сумевшим трудоустроиться в течение года после получения диплома.

«Выпускникам, которые встали на учет в службу занятости как безработные, доступны все услуги в сфере занятости, в их числе психологическая поддержка, социальная адаптация, а также профориентация с последующим обучением новой профессии, — говорят в управлении. — Молодые кадры региону нужны, не обязательно уезжать в столицу за трудоустройством. Такова основная мысль цикла встреч работодателей, студентов, специалистов службы занятости, организуемых центром опережающей профессиональной подготовки Орловской области».

В ведомстве уточнили, что одна из таких встреч на днях прошла на базе центра занятости населения Железнодорожного района города Орла. Ее участниками стали студенты старших курсов Глазуновского сельскохозяйственного техникума, кромского и дмитровского филиалов Орловского техникума агротехнологий и транспорта, а также Орловского техникума агробизнеса и сервиса. Беседу с ними провели представители Знаменского селекционно-гибридного центра. Они, в частности, рассказали о вакансиях предприятия.

«Знаменскому СГЦ требуются трактористы, инженеры, животноводы, ветврачи, зоотехники, — отметили в управлении труда и занятости. — Всего в филиалах СГЦ, расположенных в разных районах Орловской области, более 100 вакансий. Студенты активно участвовали в диалоге, задавали вопросы о возможности прохождения производственной практики и дальнейшем трудоустройстве, об имеющемся на производстве современном оборудовании и условиях работы, об уровне заработной платы, о возможностях перспективного роста, а также о требованиях, которые предъявляются к будущим специалистам».

ИА «Орелград»