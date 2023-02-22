В Кромском районе задержали мужчин с автоматом в багажнике

Обвиняемыми в покушение на сбыт оружия стали трое, сообщает орловская полиция.

По версии следствия, двое должны были перевезти автомат и патроны к нему из Москвы в Белгород. Их задержали в Кромском районе Орловской области.

Подозрительную иномарку, которая двигалась по полю к трассе М-2 «Крым», остановили инспекторы ДПС. Водитель и пассажиры автомобиля сказали, что ничего запрещенного не перевозят. В результате осмотра в иномарке обнаружили автомат АКС-74У и три магазина с патронами к нему.

В ходе разбирательства выяснилось, что задержанные по сговору с 40-летним жителем Московской области согласились перевезти оружие из Москвы в Белгород. В настоящее время в отношении трех фигурантов возбуждено уголовное дело. Известно, что 37-летний водитель – житель Приволжского федерального округа, его пассажир – 43-летний иностранец. Все трое заключены на время следствия под стражу.

«В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы», — уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

Предварительно установлено, что перевозку оружия организовал москвич. К нему поступила эта необычная просьба. Он подключил своего знакомого. Тот встретился с неким неустановленным лицом в столице и забрал оружие. Далее последовал с товарищем-иностранцем в сторону Белгорода.

ИА «Орелград»