В Кромском районе задержали мужчин с автоматом в багажнике

22.2.2023 | 13:18 Важное, Новости, Происшествия

Обвиняемыми в покушение на сбыт оружия стали трое, сообщает орловская полиция.

По версии следствия, двое должны были перевезти автомат и патроны к нему из Москвы в Белгород. Их задержали в Кромском районе Орловской области.

Подозрительную иномарку, которая двигалась по полю к трассе М-2 «Крым», остановили инспекторы ДПС. Водитель и пассажиры автомобиля сказали, что ничего запрещенного не перевозят. В результате осмотра в иномарке обнаружили автомат АКС-74У и три магазина с патронами к нему.

В ходе разбирательства выяснилось, что задержанные по сговору с 40-летним жителем Московской области согласились перевезти оружие из Москвы в Белгород. В настоящее время в отношении трех фигурантов возбуждено уголовное дело. Известно, что 37-летний водитель – житель Приволжского федерального округа, его пассажир – 43-летний иностранец. Все трое заключены на время следствия под стражу.

«В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы», — уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

Предварительно установлено, что перевозку оружия организовал москвич. К нему поступила эта необычная просьба. Он подключил своего знакомого. Тот встретился с неким неустановленным лицом в столице и забрал оружие. Далее последовал с товарищем-иностранцем в сторону Белгорода.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования