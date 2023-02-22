В Нарышкино в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины

22.2.2023 | 10:44 Новости, Происшествия

Огонь вспыхнул днем 21 февраля, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Сообщение о ЧП поступило на номер 101 около 14:57. Загорелся жилой дом на улице Ревкова. К моменту прибытия пожарных здание было объято пламенем. Огонь грозил перекинуться на соседний дом. Сотрудники 38 и Специализированной пожарно-спасательных частей смогли остановить распространение. В результате пожара выгорел по всей площади дом, разделенный на двух хозяев. В одной из квартир обнаружено тело мужчины. Его личность и причины ЧП предстоит выяснить специалистам.

ИА «Орелград»

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