В школе Орла прошла встреча с ветераном Чеченской и Афганской войн

В рамках «Уроков мужества» он рассказал школьникам о службе и принял участие в смотре строя и песни.

Старшеклассники школы №49 им. 5-й Орловской стрелковой дивизии встретились с ветераном боевых действий, бойцом спецназа Игорем Васюковым, сообщает пресс-служба администрации Орла.

Игорь Васюков послужил более 30 лет. Он рассказал старшеклассникам о службе в горячих точках, о военных кампаниях в Чечне и Афганистане. Также спецназовец напомнил юношам о важности срочной службы в армии.

«Армия – это школа жизни для каждого юноши. Место, где формируется характер, сила воли и выдержка», — подчеркнул Игорь Васюков.

Также ветеран оценил подготовку школьников – он принял участие в смотре строя и песни. Готовит старшеклассников педагог-организатор ОБЖ, лётчик в запасе Николай Ганин. Ежегодно в преддверии Дня защитника Отечества он проводит соревнования среди учеников 5-11 классов.

«И «Уроки мужества», и наш традиционный спорт строя и песни – все патриотические мероприятия являются главным элементом патриотического воспитания подрастающего поколения. Они развивают творческое мышление, способствуют сплочению классных коллективов, помогают формированию в детской и молодёжной среде активной гражданской позиции, уважительного отношения к Родине и её традициям», — рассказала директор школы №49 Виктория Гладкова.

ИА «Орелград»