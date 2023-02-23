Более 28 тысяч орловцев вышли из тени

Налоговики рассказали о работе по легализации «домашнего» бизнеса.

В Орловской области по состоянию на 1 февраля 2023 года было зарегистрировано более 28 тысяч самозанятых граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество плательщиков налога на профессиональный доход увеличилось на 160 процентов. Такие данные приводит региональное Управление ФНС России. По сути, речь идет о легализации теневого бизнеса, для многих из которых он был «домашним». Налоговики отмечают, что популярность специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в регионе только растет.

«Он позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получения штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность, — пояснили в Управлении ФНС России по Орловской области. — Кроме этого, статус самозанятого дает массу преимуществ при осуществлении деятельности. Плательщики налога на профессиональный доход применяют льготные ставки — 4 или 6 процентов, не представляют декларации, поскольку учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении, и по этой же причине не используют контрольно-кассовую технику».

Кроме того, специальный налоговый режим позволяет самозанятым гражданам не платить фиксированные взносы на пенсионное страхование, хотя такая плата может вноситься в добровольном порядке. Удобно и то, что самозанятый может совмещать свой персональный бизнес с работой по трудовому договору. При этом его зарплата не будет учитываться при расчете специального налога, трудовой стаж по основному месту работы не будет прерываться.

«Регистрация в качестве самозанятого проходит без визита в налоговый орган и занимает несколько минут в бесплатном мобильном приложении «Мой налог» или в кабинете налогоплательщика «Налога на профессиональный доход» на сайте ФНС России, — объясняют в областной налоговой службе. — Зарегистрироваться можно с помощью логина и пароля от «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц», с помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг или обратившись в уполномоченные банки, список которых также представлен на сайте ФНС России».

ИА «Орелград»