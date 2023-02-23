Дом купцов Ворогушиных будет ремонтировать компания из Архангельска

Орловский музей прошел конкурсный отбор Министерства культуры в 2022 году.

Результаты открытого конкурса по отбору подрядчика для освоения федеральных средств опубликованы на сайте «Госзакпуки». Проводить капитальный ремонт здания Новосильского районного краеведческого музея будет ООО «Гарант Строй» из Архангельска. Цена контракта — 17 330 820 рублей.

Капитальный ремонт музея предусматривает восстановление частично разрушенного подвала, переустройство внутренних помещений и старинной лестницы, а также установку новых окон и дверей. Вход будет организован с центральной улицы. Все работы необходимо завершить до 11 сентября 2023 года. Срок гарантии качества работ – три года.

Отметим, музей располагается в историческом здании — доме купцов Ворогушиных. Двухэтажный особняк находится в центре Новосиля. Семья Ворогушиных была разносторонняя. В ней были ученые, знаменитые проектировщики. Несколько предметов, принадлежавших семье, хранятся в музее.

ИА «Орелград»