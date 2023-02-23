Орловский депздрав прокомментировал ролик о последствиях ДТП со скорой

Чиновники подтвердили, что водитель неотложки будет вынужден оплачивать ремонт служебного автомобиля.

В ведомстве заявили, что ГИБДД признала виновным в ДТП водителя скорой. Несмотря на включенные маячки и звуковой сигнал, он должен был убедиться в безопасности движения, прежде чем произошло столкновение.

«Ремонт авто пострадавшей будет в рамках страховки, — сообщил Депздрав в группе в соцсетях. — Ремонт машины скорой будет произведён за счёт средств учреждения, затем учреждение по закону обязано выставить иск о возмещении понесённых затрат к виновнику ДТП, и уже суд вынесет решение, в том числе, и о сумме взыскания», – прокомментировали ситуацию в региональном депздраве.

Напомним, что история о последствиях ДТП для водителя скорой помощи вплыла в социальных сетях, где был опубликован видеоролик, в котором водитель рассказал о произошедшем со своим коллегой неприятном инциденте. Реанимобиль спешил на вызов, включив проблесковые маячки и звуковой сигнал, однако одна из автоледи растерялась и не пропустила скорую. Транспортные средства столкнулись.

В комментариях к публикации Депздрава и материалам СМИ орловцы задают много вопросов, ведь профильный департамент должен заботиться о сохранении кадров, здоровье сотрудников профильных учреждений и их благосостоянии. Почему не страхуют водителей? Почему не страхуют машины по КАСКО? Почему совместно с автоинспекцией не проводятся рейды по повышении дисциплины автовладельцев, которые должны уступать машинам экстренных служб дорогу?

ИА «Орелград»