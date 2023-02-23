Парахин велел обеспечить безопасность Орла

В Орле стартовало проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В областном центре начал действовать план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Ранее он был утвержден мэром города Орла Юрием Парахиным. По некоторым срокам и нескольким мероприятиям этот план синхронизирован с профилактической акцией «Безопасное жилье», стартовавшей 20 февраля. Но в целом противопожарный план гораздо шире. Часть его мероприятий будет проводиться в течение всего года, в то время как профилактическая акция рассчитана на один месяц. Постановление мэра Парахина предусматривает работы по приведению в пожаробезопасное состояние объектов жилищного фонда, в соответствие с нормами и правилами пожарной безопасности.

В том числе в городе должна быть проведена проверка подвалов, чердаков и технических этажей на предмет размещения там производств и складов, не имеющих отношения к эксплуатации многоквартирных домов. Также Парахин велел уточнить планы эвакуации в случае пожара, очистить лестничные площадки от посторонних предметов, препятствующих эвакуации, и провести разъяснительную работу среди граждан по соблюдению мер пожарной безопасности. Особый акцент в таких беседах будет уделен состоянию электропроводки и газового оборудования в квартирах.

Мэр также распорядился обеспечить свободный проезд пожарной и специальной техники к жилым домам и к источникам пожарного водоснабжения, организовать своевременный вывоз твердых бытовых отходов, провести работы по поддержанию в работоспособном состоянии пожарных гидрантов. Планом предусмотрено проведение профилактических мероприятий по «выявлению мест сбора граждан, ведущих антиобщественный образ жизни, с целью предупреждения возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций в жилом секторе города Орла».

Кстати, с 21 февраля в областном центре началось проведение собраний с председателями домовых и уличных комитетов «по информированию населения жилого сектора о соблюдении норм и правил пожарной безопасности». Также стартовали инструктажи о мерах пожарной безопасности с семьями, состоящими на учете в органах опеки и попечительства. Стартовало и проведение индивидуальной работы с социально неблагополучными семьями, имеющими несовершеннолетних детей. Им рассказывают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и возможности получения «социальной помощи по приведению в пожаробезопасное состояние жилых помещений».

ИА «Орелград»