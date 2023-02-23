Улицу Космонавтов в Орле будет ремонтировать ООО «Дорстрой 57»

23.2.2023 | 13:15 ЖКХ, Новости

Компания получила контракт в ходе открытого конкурса.

ООО «Дорстрой 57» сделало наиболее привлекательное предложение, значительно снизив цену в сравнении с другими тремя участниками. Итоговая цена контракта — 59 827 475 рублей 50 копеек, меньше начальной почти на 3 млн рублей.

МКУ «ОМЗ г. Орла» предусмотрен аванс в размере 50%. Подрядчик должен получить средства в течение семи дней после подписания контракта.

Работы необходимо завершить до конца июля 2023 года. Гарантия – семь лет, указано в документах на сайте «Госзакупки».

Напомним, ООО «Дорстрой 57» весной 2022 года ремонтировало Привокзальную площадь в Орле.

ИА «Орелград»

 

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