В Орле преступник заплатил 100 тысяч, чтобы не сесть в тюрьму

Под угрозой ужесточения наказания уголовник оперативно оплатил штраф.

В Орловской области местный житель, попавшийся на краже, оперативно погасил накопившийся долг, чтобы избежать более сурового наказания. Подробности сообщили в пресс-службе регионального Управления ФССП России. Ранее данный гражданин предстал перед судом и был признан виновным в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Суд назначил ему наказание в виде уголовного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

После вступления обвинительного приговора в законную силу было возбуждено исполнительное производство. Оно находилось на контроле в Межрайонном отделении судебных приставов по особым исполнительным производствам. Преступник исполнять наказание не спешил. Сообщается, что в добровольном порядке он оплатил только часть задолженности. Поэтому судебный пристав-исполнитель обратился в суд с представлением о замене должнику уголовного штрафа иным видом уголовного наказания.

«Не желая замены штрафа иным видом наказания, гражданин погасил оставшуюся сумму задолженности в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — резюмирует пресс-служба регионального Управления ФССП.

Напомним, ранее итоги работы данного ведомства были обсуждены на заседании ведомственной коллегии, которое провел главный судебный пристав Орловской области Михаил Смирнов.

Из его доклада следовало, что в 2022 году орловскими судебными приставами было окончено свыше 338 тысяч исполнительных производств, что на 18 тысяч исполнительных производств больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Взысканная сумма по исполнительным документам в пользу различных категорий взыскателей в минувшем году превысила 3,199 миллиарда рублей. Из них в консолидированный бюджет было перечислено свыше 928 миллионов рублей задолженности.

ИА «Орелград»