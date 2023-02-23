В Орле прошел первый региональный форум «Сохраним жизнь»

В рамках форума обсудили проблемы, связанные с искусственным прерыванием беременности.

Участниками диалога стали представители медицины, духовенства, региональной власти и социально ориентированного бизнеса.

В работе форума приняли участие около 700 человек. Встреча была организована при поддержке губернатора Орловской области Андрея Клычкова в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН». Он отметил, что регион в очередной раз становится площадкой для обсуждения самых важных тем духовно-нравственного возрождения страны.

«Накануне Президент России Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Им дана оценка и поставлены задачи по защите наших традиционных ценностей. Президент открыто обратил внимание на важнейшие постулаты Священного Писания, касающиеся семьи, на созидательную роль традиционных религиозных конфессий нашей страны. Была отмечена разрушительная линия поведения западных элит, которые ведут свои народы к настоящей духовной катастрофе», — цитирует Андрея Клычкова пресс-служба правительства региона.

Он добавил, что в рамках Указа Президента об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в регионе реализуют несколько программ поддержки семей. В том числе создана сеть центров комплексной помощи – Семейных МФЦ.

В ходе реализации нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение» ввели в эксплуатацию шесть детских садов на 880 мест. На здравоохранение в регионе за последние пять лет направили 6,5 млрд рублей. Объем средств на социальную поддержку в 2022 году увеличился до 9,9 млрд рублей. В настоящее время мерами соцподдержки охвачены 328 тысяч человек — около половины всего населения региона.

Губернатор отметил, что на этом фоне в регионе стабильно снижается количество абортов и растет число многодетных семей. Их зарегистрировано уже более 8,4 тысячи. Приносит эффект и пропаганда подготовки и планирования беременности в молодежной среде и медицинских организациях. В профилактической работе участвуют в том числе медики, психологи, социальные работники и представители Орловской митрополии.

«Человеку дается право выбора: добро или зло. Третьего не дано. Мы должны понимать, что не все мотивы искусственного прерывания беременности скрываются в социальной сфере. Многое – в наших умах, нашем целеполагании», — отметил Митрополит Орловский и Болховский Тихон.

На форуме презентовали фильм «Право выбора», сценаристом и режиссером которого выступила Елена Пискарева. Он рассказывает о проблеме абортов в России. Сценарий написан на основе историй реальных людей: пациентов, медиков, психологов. Съемки проходили в настоящем роддоме: в реанимационных, в детских палатах, кабинетах УЗИ, лабораториях.

Также в рамках форума презентовали проект «Здравствуй, мама» Благотворительного фонда «Женщины за жизнь» и отчитались о работе движения «За жизнь». Завершил мероприятие концерт российской певицы Вики Цыгановой.

ИА «Орелград»