В Орловской области проверили торговцев алкоголем

В рамках регионального контроля акцент был сделан на профилактику.

Департамент промышленности и торговли Орловской области подготовил доклад с обобщением правоприменительной практики при осуществлении регионального государственного контроля в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции за 2022 год. Региональный контроль включает в себя, прежде всего, соблюдение организациями лицензионных требований к розничной продаже алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания.

По состоянию на 31 декабря 2022 года в Орловской области осуществляли деятельность по розничной продаже алкогольной продукции 249 организаций-лицензиатов, которые работали в 1490 обособленных подразделениях. В 2022 году департаментом промышленности и торговли было рассмотрено 135 заявлений юридических лиц о предоставлении государственной услуги по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции. Департамент провел 93 внеплановых проверки и оценил соответствие заявителей лицензионным требованиям. В результате было принято три решения об отказе в предоставлении государственной услуги по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции.

В целом акцент был сделан на профилактической работе, которая проводилась с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями «путем устных консультаций заявителей по телефону или письменных ответов на поступившие запросы, а также посредством размещения информационных материалов на стенде и в информационно-коммуникационной сети «Интернет». Для недопущения нарушения обязательных требований и предупреждения нарушений в 2022 году департаментом было объявлено одно предостережение. Также чиновники провели 278 консультирований и девять профилактических визитов.

В 2022 году в рамках регионального государственного контроля в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции внеплановые мероприятия не проводились в связи с отсутствием оснований, отмечено в документе. А на плановые проверки введен мораторий. Тем не менее, в 2022 году было выявлено нарушение государственного учета в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Речь идет о факте торговли алкоголем без применения системы ЕГАИС.

ИА «Орелград»