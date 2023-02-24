Более 300 тысяч орловцев обзавелись налоговыми кабинетами

Личный кабинет налогоплательщика использует свыше трети жителей региона.

В Орловской области по состоянию на 1 февраля 2022 года почти 307 тысяч жителей, или 36,7 процента от общего количества граждан, состоящих на учете в налоговом органе, воспользовались услугами ведомственного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Такие данные приводит пресс-служба регионального Управления ФНС России. В ведомстве отмечают, что показатель продолжает расти. Только за прошедший год к сервису подключилось более 38 тысяч новых пользователей из Орловской области.

Налоговики не считают эту тенденцию удивительной, так как указанный сервис является наиболее популярным у тех, кто взаимодействует с налоговой службой. Он значительно упрощает такое взаимодействие, а также экономит массу времени и сил. Напомним, что «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет, например, получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о задолженности по налогам перед бюджетом.

«Он позволяет получать и распечатывать налоговые уведомления, заполнять декларацию по форме № 3-НДФЛ в режиме онлайн, обращаться в налоговые органы без личного визита, а также сформировать платежный документ или оплатить налоги онлайн, — перечисляют в областной налоговой службе. — Получить доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно одним из трех способов: с помощью логина и пароля, полученного в любом налоговом органе страны или МФЦ, независимо от места постановки на учет; с помощью квалифицированной электронной подписи; с помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) – реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг».

ИА «Орелград»