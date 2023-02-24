Конкурс на ремонт Комсомольской улицы в Орле приостановлен

Определение подрядчика откладывается из-за поступившей жалобы.

Свои претензии в УФАС по Орловской области на действия организаторов конкурса подало ООО «Дом». Жалоба рассматривается уполномоченным органом, указано на сайте «Госзакупки».

Примечательно, что по результатам рассмотрения заявок принято решение о признании только одной соответствующей требованиям. Некий победитель конкурса запросил за свои услуги 336 000 000 рублей. Название компании пока не опубликовано.

Выполнение капремонта дороги по улице Комсомольская от Карачевского шоссе до Кромского шоссе (прилегающая территория и проезжая часть) предварительно оценили в 336 231 902 рубля 56 копеек. Такова начальная цена контракта. Предусмотрен аванс – 50%. Итоги конкурса должны были подвести 22 февраля.

ИА «Орелград»