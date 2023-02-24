Мценская КСП повторно проверила краеведческий музей

Аудиторов интересовало, устранил ли музей ранее выявленные нарушения.

Контрольно-счетная палата города Мценска представила на заседании горсовета народных депутатов информацию о результатах проведенного контрольного мероприятия. Проверка коснулась городского краеведческого музея имени Соловьева и была, по сути, повторной. Как уже писал «Орелград», в прошлом году аудиторы проверили исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности музея за 2020-2021 годы и выявили немало нарушений. По результатам предыдущей проверки было выдано представление. Теперь аудиторы изучили, выполнено ли оно.

В частности, по представлению КСП администрация Мценска утвердила для музея порядок определения платы и порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан. Также при проверке была запрошена выписка из реестра муниципального имущества. Аудиторы выявили расхождение бухучета в музее выписке из реестра, в частности по веранде балансовой стоимостью 84 407 рублей. После вмешательства проверяющих мэрия разрешила музею списать данный объект с баланса.

Также по предложению КСП в устав музея были внесены изменения. В частности, в него был добавлен пункт о дополнительных видах деятельности, как-то: организация доступа граждан к постоянным экспозициям и выставкам; организация и проведение лекций, мастер-классов и иных просветительных и культурно-массовых мероприятий; рекламная деятельность о фондах и деятельности учреждения (изготовление и продажа книг, открыток, буклетов, сувениров, значков и т. д.), в том числе реклама услуг различных юридических и физических лиц, реализация печатной и сувенирной продукции, аудио-, аудиовизуальной, видео- и кинопродукции, изготовленной или приобретенной за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.

Кроме того, музей по представлению КСП согласился на публичный показ предметов и коллекций на бесплатной основе в соответствии с муниципальным заданием. Само задание приняла и отредактировала администрация города. Согласно ему право на бесплатное посещение музея получили льготники, объемные показатели услуги: в 2022 году — 3473, в 2023 году — 3647, в 2024 году — 3829 граждан льготных категорий. Попутно было утверждено положение о порядке оказания платных услуг. Прейскурант цен был согласован с заместителем главы администрации города Мценска по социальным вопросам. В целом аудиторы остались довольны: замечания и нарушения, установленные Контрольно-счетной палаты Мценска, в целом были выполнены, учтены и исправлены.

ИА «Орелград»