Орловцы потратили на продукты почти 85 миллиардов рублей

Статистики подсчитали показатели работы торговой отрасли региона.

В 2022 году в Орловской области оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности составил 239,4 миллиарда рублей, или 75,6 процента (в сопоставимых ценах) к уровню предшествующего 2021 года. На долю представителей малого предпринимательства в минувшем году пришлось 37,1 процента оборота оптовой торговли. Такие данные обнародовал Орелстат. При этом оборот розничной торговли сложился в сумме 177,4 миллиарда рублей, что составляет 95,1 процента (в сопоставимых ценах) к 2021 году.

«Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий реализовано на сумму 84,9 миллиарда рублей (47,8 процента от общего объема оборота розничной торговли), непродовольственных товаров – на 92,5 миллиарда рублей (52,2 процента), — следует из информации Орелстата. — По сравнению с 2021 годом продажа товаров первой группы в сопоставимых ценах увеличилась на 1,6 процента, второй – уменьшилась на 10,5 процента».

Иными словами, на фоне агрессивной и недружественной санкционной политики коллективного Запада по отношению к России торговая отрасль региона заметно снизила свои показатели по сравнению с предыдущим годом. Не миновала эта участь и предприятия общественного питания. Статистики подсчитали, что оборот в этой сфере, с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей, в 2022 году составил 4,7 миллиарда рублей. Данный показатель оказался на 9,6 процента (в сопоставимых ценах) меньше, чем в 2021 году.

ИА «Орелград»