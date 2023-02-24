Прокуратура защитила еще одну орловскую школу

Надзорное ведомство выиграло очередной иск к чиновникам.

Новосильский районный суд Орловской области возложил обязанность на администрацию Новосильского района по оборудованию образовательного учреждения системой оповещения. Об этом сообщает пресс-служба районного суда. Административный иск подал межрайонный прокурор. Ответчиками помимо муниципалитета стали руководители местной школы. Истец просил суд обязать ответчиков устранить выявленные в ходе прокурорской проверки нарушения законодательства об антитеррористической защищенности, допущенные в образовательном учреждении.

Подобные иски ранее орловские прокуроры выигрывали по всему региону. Как и в предыдущих случаях, проверка показала, что школа не отвечает требованиям к антитеррористической защищенности объектов и их территорий, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации. Так, местная школа по шкале категорирования ранее была отнесена к четвертой категории опасности. Такие объекты должны быть оборудованы системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами или средствами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц. Иными словами, школа должна быть оборудована системой оповещения всех, кто в ней находится, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Однако в данном случае у образовательного учреждения такой системы нет. По мнению прокуратуры, данное обстоятельство «снижает антитеррористическую защищенность учреждения, нарушает права несовершеннолетних и их законных представителей, педагогов и иных лиц, находящихся в образовательном учреждении и на его территории, на безопасность их жизни и здоровья». Решить проблему без суда чиновники традиционно не пожелали. И традиционно проиграли процесс. Решением Новосильского районного суда требования межрайонного прокурора были удовлетворены.

«Суд обязал администрацию района в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу выделить денежные средства из бюджета в размере, необходимом для оборудования общеобразовательного учреждения системой оповещения, — отметили в пресс-службе суда. — На образовательное учреждение возложена обязанность оборудовать учреждение системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой экстренного оповещения… в течение трех месяцев со дня поступления денежных средств. Решение суда в законную силу не вступило».

ИА «Орелград»